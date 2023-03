Die Vernissage war ein voller Erfolg: Unter dem Motto "Jeder ist seines Glückes Schmied" steht die Ausstellung, die die Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums in der Galerie der Sparkasse Mainfranken in Kitzingen präsentieren. Gezeigt werden Arbeiten aus dem Kunst-Unterricht der Klassen 8 bis 12 sowie Zeichnungen, die die Oberstufenschüler im Rahmen der Abiturvorbereitung angefertigt haben. Verantwortlich ist Kunsterzieher Matthias Held. Interessenten können die Ausstellung in den nächsten Monaten jeweils zu den Geschäftszeiten der Sparkasse besuchen.

Schulleiter Markus Binzenhöfer freute sich, dass schon zum 24. Mal die Präsentation des EGM im Gebäude der Sparkasse stattfinden kann. In Bezug auf das Motto erinnerte er an den Staatsbesuch aus dem südasiatischen Bhutan, wo der Lebensstandard nicht über das Einkommen, sondern über das "Bruttonationalglück" definiert wird. Solche neuen Wege sind es, die auch Amelie Pfeiffer aus der 11. Jahrgangsstufe interessieren. Sie hat das Ausstellungsmotto mit ihrem Werk "Glück in dir" verarbeitet. Es soll bedeuten, dass man sein eigenes Glück nicht als Ziel sehen soll, das man irgendwann erreichen wird. Es kommt stattdessen darauf an, wie man durchs Leben geht, wie man Entscheidungen trifft und wie man Erlebnisse verarbeitet – denn das ist, wie man sein Glück, das einen immer begleitet, präsent macht. "Das Glück ist in dir und nur Du bist dafür verantwortlich, wann du es fühlen möchtest," denkt Amelie.

Glück in Dir meint aber auch das Glück, das wir in einem anderen Menschen finden können, was Amelie mit der menschlichen Verbindung zu anderen darstellt. Erinnerungen aller Art, sowohl schmerzhafte als auch schöne, teilt man mit Menschen. Mit der Zeit versteht man, was für ein Glück es ist, diese Gefühle überhaupt erleben zu können. Die Tränen sollen die Erinnerungen darstellen, die jeder Einzelne erst verarbeiten muss. Dies symbolisiert der Lotus als Heilpflanze. Erst dann kann man sein eigenes Glück absolut annehmen. Amelie hat in ihrem Werk die Bedeutung des eigenen Heilens und des Glücks, das man aus zwischenmenschlichen Begegnungen ziehen kann, dargestellt.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)