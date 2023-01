Mit viel "Kleinzeug" habe sich der Biebelrieder Gemeinderat im vergangenen Jahr beschäftigt. Dies seien aber notwendige und richtungsweisende Dinge gewesen mit Blick auf das, was die nächsten Jahre auf die Gemeinde zukommt, sagte Bürgermeister Roland Hoh bei der Neujahrssitzung, die diesmal in Rottendorf stattfand.

Im vergangenen Jahr eröffnete Hoh 13 Sitzungen, darunter eine Sondersitzung und zwei Informationsveranstaltungen. In diesen Sitzungen bearbeitete der Gemeinderat 320 Tagesordnungspunkte.

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass das Gremium in Kaltensondheim die Sanierung der Kirche auf den Weg brachte. Es gehe darum, dass keine Feuchtigkeit mehr eindringt. Ein Gutachten liege nun vor und werde ausgewertet. Da alles sehr lange dauerte, hatte es dazu im Gemeinderat immer wieder mehr als nur mahnende Worte gegeben.

Fünf Bauplätze für Westheim geplant

In Westheim sollen fünf Bauplätze entstehen. "Ich gehe davon aus, dass der Gemeinderat dies auch in einer der nächsten Sitzungen so beschließen wird", sagte Hoh. Wegen der Kosten werde es wohl schwierig sein, in Westheim ein Gewerbegebiet zu schaffen.

Angestoßen sei der Kindergartenbau. In den nächsten Sitzungen müsse sich der Gemeinderat auf das weitere Vorgehen einigen. Zur Diskussion stünden Erweiterung oder Neubau – zum Beispiel in Biebelried. Auch Standort und damit verbundener Grunderwerb müssten noch geklärt werden.

In Auftrag gegeben sei eine Kanalbefahrung, um die größten mit Schäden behafteten Kanäle zu untersuchen. Hoh hofft, in ein Förderprogramm zu kommen, damit die Bürgerinnen und Bürger weniger stark belastet würden.

Solarpark entlang der Autobahn in Kaltensondheim

In Kaltensondheim werde entlang der Autobahn ein Solarpark entstehen. Dies könnte in Biebelried ebenfalls geschehen, hänge aber noch vom möglichen Einspeisepunkt ab. Momentan liege dieser noch in Rottendorf, weit weg von einer realistischen Lösung.

Die Dorferneuerung in Biebelried steuere auf die Zielgerade zu. "Bis zum Sommer 2023 wird die Würzburger Straße fertig sein", sagte Hoh. Leider habe das Amt für Ländliche Entwicklung die Hauptstraße aus der Förderung gestrichen. Jetzt werde die Erneuerung über ein europäisches Programm gefördert.

Des Weiteren sei die Gemeinde mit Dettelbach über eine mögliche Erweiterung des Mainfrankenparks auf Biebelrieder Gemarkung im Gespräch. "Die Verhandlungen dauern mittlerweile schon ein Jahr", informierte der Bürgermeister. Er sei im Stadtrat von Dettelbach gewesen, um zu versuchen, "eine für uns verträgliche Lösung zu finden". Es mache nämlich keinen Sinn, die erzielte Gewerbesteuer eins zu eins nach Dettelbach zu schaufeln.