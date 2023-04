Im Rahmen des Projekts "Gesunde Schulverpflegung" wurde in der Mädchenrealschule Volkach nicht nur das Mittagessen auf den Prüfstand gestellt, sondern auch in der Pause sollen die Mädchen einen gesunden und nahrhaften Snack bekommen. Dafür wurden in den letzten Wochen in der Klosterküche immer wieder leckere Vollkornbrote mit Frischkäse bzw. Käsescheiben und Gemüsegarnitur für den Pausenverkauf vorbereitet, die den Schülerinnen sichtlich schmeckten. Die Mädchen warten nun gespannt, welche gesunden Leckereien das Pausenbrot-Team noch anbieten wird.

Von: Klara Adams (Konrektorin, Mädchenrealschule Volkach)