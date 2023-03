Nach dem Hinwies eines Zeugen stellten Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried eigenen Angaben zufolge am Donnerstagabend eine gestohlene Sattelzugmaschine samt Anhänger an einer Rastanlage in Geiselwind sicher. Der 42-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 22.30 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge einen verdächtigen Lkw an dem Autohof in der Scheinfelder Straße festgestellt und die Beamten verständigt, heißt es im jüngsten Bericht des Polizeipräsidiums Würzburg. An der Zugmaschine und dem Anhänger waren Kennzeichen angebracht, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Darüber hinaus waren technische Einrichtungen am Lkw manipuliert und Fahrzeugdokumente gefälscht.

Die wenige Wochen zuvor in Nordrhein-Westfalen gestohlene Sattelzugmaschine und der Anhänger im Wert von knapp über 100.000 Euro wurden sichergestellt. Der 42-jährige Fahrer des Lkw wurde vorläufig festgenommen, der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und der Urkundenfälschung.