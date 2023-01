Vor kurzem machten sich die Schüler*innen der 7a und des Geologiekurses der 12. Jahrgangsstufe auf den Weg nach Würzburg. Ziel war das mineralogische Museum der Universität. Am Standort Hubland gelegen bietet diese Einrichtung eine beeindruckende Vielfalt von auf der Erde vorkommenden Mineralen und Gesteinen. Die Palette reicht hier vom Rohdiamanten, über Gesteine vulkanischen Ursprungs bis zu Meteoriten, die uns als Boten aus den Tiefen des Weltalls Aufschluss über verschiedenste Prozesse geben. Betreut durch Mitarbeiter der geographischen Fakultät lernten die Schüler, wie verschiedenste Minerale und Gesteine entstehen, ihre Eigenschaften und besonders, wie man sie bestimmen kann. Die Hilfsmittel eines Geologen reichen hier u. a. von Farbe, Glanz und Härte eines Materials bis hin zur Geschmacksprobe. So konnten alle Sinne der jungen Gesteinsbestimmer zum Einsatz kommen. Mit Taschen voll von Steinen und leuchtenden Augen konnte sich die Gruppe schließlich unter der Leitung der Lehrkräfte Dorothea Karl und Thomas Morche per Bus auf den Rückweg machen. Der Kurs Geologie ist eine Alternative zur regulären Geographie in der Q12 des Gymnasiums. In diesem Schuljahr kann diese in Gaibach bereits zum vierten Mal angeboten werden, was das große Interesse zeigt, das an diesem Teilbereich der Geographie besteht.

Von: Thomas Morche (Lehrer am FLSH Schloss Gaibach)