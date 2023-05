Zu einem geselligen Nachmittag hatte die ökumenische Seniorengruppe eingeladen. Thema war der Frühling in der fränkischen Mundart. Mit Gedichten und Anekdoten unterhielt die Kreisheimatpflegerin Doris Paul die im katholischen Pfarrheim zusammengekommene große Schaar. Begrüßt und zu Kaffee und Kuchen wurden alle Anwesenden durch die Leiterin der Gruppe Frau Wagner. Mit fränkischen Ausdrücken und Sprichwörtern zum Mitraten und vor allem diese auch wieder zu verwenden und an Kinder und Enkel weiterzugeben wurden alle einbezogen. Gut gelaunt und froh, sich wieder einmal getroffen zu haben, gingen am späten Nachmittag alle wieder ihren Häusern zu.

Von: Doris Paul (Kreisheimatpflegerin, Obacht Heimat Stammtisch)