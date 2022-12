Ein "Wunschbaum" steht seit kurzem wieder im Eingangsbereich des Rathauses in Prichsenstadt. Nachdem die im Vorjahr erstmals in der Vorweihnachtszeit gestartete Aktion sehr gut ankam, hat die Stadt diesmal wieder einen Christbaum mit kleinen Wunschzettel aufgestellt. Hintergrund ist, dass Bürgerinnen und Bürger einen bedürftigen Mitbürger oder Mitbürgerin aus der Gemeinde zu Weihnachten beschenken, ohne dass sie voneinander wissen.

Das Ganze funktioniert so: Wer jemanden also etwas Gutes zum Fest tun will, nimmt einen der insgesamt 36 kleinen Anhänger vom Baum. Auf dem stehen kurze Angaben, wie etwa "Junge 0-6 Jahre, Kuscheltier", oder "Mädchen, 8 bis elf Jahre, Buch." Der Wohltäter kauft das darauf stehende Geschenk und gibt es im Rathaus, bei Mitarbeiterin Katharina Pachtner, ab. Sie wird sich darum kümmern, dass das Präsent bei der oder dem Betreffenden rechtzeitig zu Weihnachten ankommt.

Anonymität ist garantiert

Man lege darauf wert, dass die Anonymität gewahrt bleibe, sagt sie. Der "Schenker" erfahre nicht, wen er beschenke. Der Empfänger wisse lediglich, dass es über diese Aktion der Stadt komme.

Wie vergangenes Jahr spielt Pachtner am 23. Dezember dann quasi das Christkind und fährt die Sachen aus, um die Betreffenden damit zu überraschen. Diese wissen nämlich nichts davon, die Stadt hatte sich im Vorfeld Tipps eingeholt, wem man auf diesem Weg etwas Gutes tun könnte. Letztes Mal hätten sich manche im Nachhinein sogar telefonisch bedankt, dass man an sie gedacht habe, erzählte sie.

"Eine tolle Aktion! Es ist schön, dass Leute etwas abgeben wollen, und andere damit beschenken", ist Bürgermeister Rene Schlehr angetan von dem Ganzen. Im Vorjahr konnte die Stadt sogar noch eine Kleinigkeit zusätzlich zu jeder Gabe mit einpacken. Die Geschäftswelt hatte sich bereit erklärt, für Kinder und Erwachsene etwas beizusteuern. Bei den Wünschen handle es sich zumeist um kleinere Dinge, nichts übertriebenes, so Schlehr. Auch mit kleinen Sachen könne man eben Leuten eine Freude machen. Ab sofort können Interessierte bei der Aktion in der Großgemeinde Prichsenstadt mitmachen.