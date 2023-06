Die erste Probe des Projektchores MGV 2.0 fand am 25. Mai im Gemeindehaus Meuschel statt. Über 25 zum Teil erfahrene ChorsängerInnen folgten der Einladung der Arbeitsgruppe MGV2.0 und probten ein erstes Mal gemeinsam.

Besonders erfreulich war, dass auch ganz unerfahrene SängerInnen kamen und sich im gemeinsamen Singen versuchen wollten. Und tatsächlich konnte sich das Ergebnis dieses Treffens schon gut hören lassen. Das erste Projekt des Nachfolgechores des Männergesangvereins "Eintracht" ist der Weinfestgottesdienst Ende Juli. Auch Sangesfreudige aus anderen Gemeinden sind herzlich eingeladen, sich dem neuen Chor anzuschließen. Jeder ist willkommen, auch um erst einmal nur zuzuhören.

Wer noch Fragen zum Chor hat, kann sich gerne bei Hermann Riedel, dem Leiter der Arbeitsgruppe und vorläufigen Chorleiter telefonisch unter 09321-5439 melden. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, dem von der Auflösung bedrohten Verein wieder zu neuem Schwung zu verhelfen. Die Musik in Buchbrunn soll weiter gefördert werden, sei es in Form des nun gestarteten Projektchores oder in anderen Bereichen wie zum Beispiel regelmäßige "Wirtshaussingen". Im Vordergrund steht dabei die Geselligkeit und das Gemeinschaftserlebnis beim Singen, das auch die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort stärken soll.

Von: Thomas Friederich (für Projektchor MGV 2.0, Buchbrunn)