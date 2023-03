Vor kurzem hielt der Gesangverein 1910 Kleinlangheim e. V. seine ordentliche Jahreshauptversammlung ab. 1. Vorstand Guntram Zielonka eröffnete die Veranstaltung und begrüßte das Plenum. Mit einer Gedenkminute wurden der Verstorbenen 2022 gedacht, darunter zwei Urgesteine und Ehrenmitglieder. Der 2. Vorstand Dieter Zeller erläuterte noch wichtige Themen des Vorjahres, die er initiiert und abgewickelt hatte. Schriftführerin Sigrid Schmidtlein berichtete im Zeitraffer über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres. Das Notenarchiv wurde hat sie zusätzlich überarbeitet aufgrund neuer Notensätze und Eigenarrangements, die in den letzten Jahren angeschafft wurden.

Schatzmeister Reinhold Pötzl überraschte mit positiven Zahlen die Entwicklung der Rücklagen des Vereines. Die Revisoren bestätigten das erfreuliche Ergebnis. Schatzmeister und Vorstandschaft wurden per Akklamation einstimmig durch das Plenum entlastet. Die neue Chorleitung Talia von Bezold hatte an diesem Abend ihre erste Bewährungsprobe auf einer Jahreshauptversammlung. Sie stellte fest jetzt in Kleinlangheim angekommen zu sein und die "Kleinlangheimer Chorlandschaft" sich sehr gut in ihrem Sinne entwickle.

In den letzten Jahren, so die weiteren Ausführungen des 1. Vorstandes hat der Verein massiv investiert und modernisiert für eine gute Zukunft des Gesangvereines. Der Kleinlangheimer Liedernachmittag findet am 25. Juni in der Kirchenburg statt. Ausflüge werden die Sänger/innen in 2023 am 21. Mai in die Rhön und am 17. September in das Kitzinger Fastnachtmuseum mit anschließender Weinverkostung führen. Eine Ferienpassaktion am 29. August organisiert der Gesangverein wieder zum „Bauernhof Stierhof“ nach Dornheim. Der 1. Vorstand bedankte sich bei allen, die 2022 mitgeholfen, zugepackt haben und stets für den Verein da waren. Die 1. Bürgermeisterin und unsere aktive Sängerin Gerlinde Stier führte aus, dass Kleinlangheim ohne Mitwirkung der Sänger/innen kulturell ärmer wäre und die Gemeinde sich freut, dass an den Festen und weiteren Anlässen unseres Heimatortes der Gesangverein stets präsent sei. Übrigens, neue Sänger/innen für alle Chöre sind gerne gesehen: www.gesangverein-kleinlangheim.de

Von: Guntram Zielonka (1. Vorsitzender Gesangverein 1910 Kleinlangheim e.V.)