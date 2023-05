Die Dorferneuerung in Düllstadt und der Ausbau der Bundesstraße B 22 schreiten voran. Aktuell wird die zweite Hälfte des Ortes in Richtung Stadtschwarzach einschließlich der zweiten Brücke saniert. Wie Bürgermeister Volker Schmitt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte, sollen die Bauarbeiten aller Voraussicht nach bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bis dahin müssen die Anwohner und die Verkehrsteilnehmer mit der Vollsperrung der B 22 weiterleben.

Für die Anlieger wurde am Ortsausgang Richtung Stadtschwarzach eine provisorische Bushaltestelle mit Parkplätzen für die Anwohner errichtet, weil sie durch die Sperrung nicht zu ihren Hofeinfahrten gelangen können. Aktuell stehen zwölf provisorische Parkplätze zur Verfügung. Diese hat der Bauhof so markiert, dass ein Wenden für die Busse und größere Fahrzeuge möglich ist. Die Kosten für das Anlegen der provisorischen Bushaltestelle und des Parkplatzes belaufen sich laut Schmitt auf etwa 20.000 Euro. Ratsmitglied Lukas Bremer (Düllstadt) teilte mit, dass die Parkplätze nicht ausreichen. Er schlug vor, die Parkfläche um acht Plätze zu vergrößern und deshalb mit dem Eigentümer des angrenzenden Ackers zu sprechen. Einstimmig befürwortete das Gremium seine Anregung, die Parkmöglichkeiten für die Anwohner während der Bauphase zu erweitern. Schmitt will jetzt mit dem Landwirt reden.

Flächen für Regenrückhaltung

Auf der Suche nach Möglichkeiten für einen geeigneten Hochwasserschutz ist die Marktgemeinde auf einem guten Weg. Das Büro Tractebel Hydroprojekte, das ein Maßnahmenkonzept für den Hochwasserschutz entlang der Schwarzach, des Castellbachs und des Silberbachs erstellt, hat inzwischen mögliche Standorte für Hochwasserrückhaltebecken gefunden.

Für die Schwarzach (Gewässer zweiter Ordnung) wird der Bereich oberhalb des Klosters mit einem Rückhaltevolumen von einer Million Kubikmeter näher betrachtet. Als Standort für den Castellbach kommt der Bereich zwischen Düllstadt und Atzhausen in Betracht. Für den Silberbach werden die Flächen zwischen dem Castellbach (Mühlgraben zur Abtei) und dem Silberbach näher betrachtet. Um ein Gesamtkonzept zu schaffen, sind zusätzliche Untersuchungen notwendig. Die Mehrkosten von 48.000 Euro segnete das Ratsgremium einstimmig ab. Zu den üppigen Mehrkosten meinte das Gemeindeoberhaupt: "Da müssen wir in den sauren Apfel beißen." Bis Jahresende soll ein erstes Konzept vorliegen.

Grünes Licht für Photovoltaik-Fläche

Das Pachtgesuch der Firma Walterwalker für eine Grünfläche an der bestehenden Kanuanlegestelle unter der Brücke in Schwarzenau hat der Gemeinderat erst einmal auf Eis gelegt. Die Wiese am Mainufer ist bis Ende 2025 bereits verpachtet.

Johanna Sendner monierte den herumliegenden Müll an der Anlegestelle am Spazierweg in der Nähe der Wohnbebauung: "So geht das nicht weiter." Peter Kuhn brachte das Ufer am Altmain in Gerlachshausen (ehemaliger Übungsplatz der US-Streitkräfte) ins Gespräch: "Das Floß legt ja dort auch an."

Für das südlich von Düllstadt geplante Sondergebiet für Freiflächenphotovoltaikanlagen hat der Gemeinderat die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Die Fläche umfasst 5,7 Hektar Ackerland. Einstimmig fasste das Gremium die Satzungsbeschlüsse für den Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Düllstadt II" und die Änderung des Flächennutzungsplans.