So viel Andrang war noch nie: Seit 2020 laden die Stadt Kitzingen zusammen mit der katholischen und evangelischen Kirche alle Kitzinger Bürgerinnen und Bürger zur „Gemüsekiste“ ein. Frische Lebensmittel werden an Ostern und zu Erntedank von freiwilligen Helfern im Dekanatszentrum ausgegeben, wie die Stadt Kitzingen mitteilt. Am Gründonnerstag, 6. April, kamen fast 200 Besucher – und damit rund 50 mehr als zu den bisherigen Ausgabeterminen. „Wir haben alle Lebensmittel an den Mann und die Frau gebracht“, berichtet Organisatorin Astrid Glos und kündigt eine Neuauflage zu Erntedank an. Unser Bild zeigt einen Teil der Helfer vor dem Ansturm im Dekanatszentrum.