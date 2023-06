Am Samstag, 22. Juli, bietet die Communität Casteller Ring einen Thementag zur Gemeinwohlökonomie (GWÖ) auf dem Schwanberg an. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Priorin Schwester Ursula Buske hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Referent ist Wilfried Knorr, Direktor i.R. der Diakonie Herzogsägmühle. Er führt in das Konzept der Gemeinwohlökonomie ein, das die Grenzen unseres Wachstums mit fünf Werten beschreibt: Menschenwürde, Solidarität, Ökologische Nachhaltigkeit, Soziale Gerechtigkeit und Demokratie/ Mitbestimmung/ Transparenz. Diese Werte betreffen viele persönliche Entscheidungen im Alltag, so dass die eigenen Grenzen im (wirtschaftlichen) Handeln von den Teilnehmenden angeschaut und diskutieren werden können. An einem der Werte werden beispielhaft die Chancen und Risiken, die im Denkansatz der GWÖ liegen, im Miteinander ausprobiert.

Die Veranstaltung wird unterstützt von der GWÖ Bayern, Regionalgruppe Würzburg und findet statt im Kloster Schwanberg von 10 bis 16.30 Uhr. Die Kosten für diesen Tag betragen 60 Euro, inclusive Mittagsverpflegung.

Anmeldung bei Schwester Dorothea Krauß, Tel.: (09323) 32207, E-Mail: dkrauss@ccr-schwanberg.de