Kurz vor Weihnachten in der Betriebsweihnachtsfeier wurden vier Jubilare geehrt. Was für eine Rarität kaum ein Mitarbeiter hat unsere Firma so geprägt wie unser Mitarbeiter Herr Joachim Kümmel. Er wurde für 45 Jahre Betriebstreue mit einer Urkunde von der Handwerkskammer sowie einem Geschenkkorb und einem ganz herzlichen Dankeschön von den beiden Geschäftsführerinnen Christel und Elena Schmitt geehrt. Für die geleistete Arbeit, den Einsatz, sowie die langjährige Betriebstreue gab es zusätzlich einen kräftigen Applaus. Schritt für Schritt die Treppe zum Erfolg erklommen hat Herr O. Ruppert, vom Azubi zum Meister. Er wurde für 40 Jahre geehrt, für seinen Einsatz, Loyalität und die Betriebstreue über all die Jahre. Des weiteren wurde Herr Spanheimer für zehn Jahre und Herr Berihu für fünf Jahre mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent geehrt. Die Firma Schmitt bedankt sich bei ihren Mitarbeitern für die Betriebstreue und ihren Einsatz.

Von: Christel Schmitt (Geschäftsleitung, Schreinerei Karl Schmitt GmbH, Wiesentheid)