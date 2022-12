Die grünen Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger des Landkreises haben über die Projektentwicklungsgesellschaft beraten, die die drei Stromnetzbetreiber des Landkreises Kitzingen LKW, N-Ergie und ÜZ zusammen mit den Kommunen des Landkreises gründen wollen. Per Pressemitteilung warnt Eva Trapp, Kreisverbandssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen nun davor, "die gerade in Schwung kommende Energiewende im Landkreis Kitzingen" unnötig auszubremsen. Folgende Informationen sind ihrem Pressetext entnommen.

Man brauche, fordert Trapp darin, "einen zügigen Netzausbau und Speichermöglichkeiten“. Flexibilität sei gefragt, statt Schranken zu bauen. Zudem wollen die Grünen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien direkte Bürgerbeteiligung gesichert wissen. Trapp: „Wir schlagen ergänzend die Einberufung eines Beirates vor, in dem Bürgerinnen und Bürger sowie Energiexpertinnen und -experten vertreten sein sollten."

Kreisrat Klaus Sanzenbacher hingegen sieht die Problematik des „Wildwuchses“ bei PV-Freiflächenanlagen: „Gerade im Hinblick auf externe Investoren und zunehmende Abregelungskosten scheint eine übergreifende Koordination sinnvoll.“

Vorstandsmitglied Victor Trapp sieht die Initiative der Netzbetreiber dennoch kritisch: „Wir befürchten, dass hier faktisch ein Monopol geschaffen werden soll. Energieerzeuger und Netzbetreiber wurden nicht ohne Grund entkoppelt.“ Die Grünen sprechen sich dafür aus, dass über 50 Prozent der Anteile in der Hand der Kommunen liegen.

Zudem fordern die Grünen in der Pressemitteilung, alle Kraft in den Netzausbau zu stecken und sie befürworten direkte Mitbestimmung in Form von Bürgerenergiegenossenschaften.