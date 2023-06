Richtig viel geboten wurde den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Sommerach am diesjährigen Schulfest, welches vom Elternbeirat mit großem Einsatz organisiert wurde. Dem Schulfest ging eine Projektwoche mit dem Thema "Gemeinsam spielen" voraus, die mit viel Engagement seitens der Lehrkräfte geplant und durchgeführt wurde. Jede Klasse hatte sich verschiedene Möglichkeiten ausgedacht, das Thema umzusetzen. So wurden in der 1. Klasse Spiele mit Luft und Murmeln durchgeführt und ein Schläger aus Karton für Luftballon-Tennis gebastelt. In der Klasse 2a haben die Kinder Kugelbahnen aus Papprollen und ein Mini-Basketballspiel hergestellt. Außerdem haben sie das alte Spiel "Mühle" und Kooperationsspiele kennengelernt. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b durften ihre Lieblingsspiele mitbringen, ein Schnursäckchen gestalten und hierzu eine tänzerische Choreographie einstudieren. In der 3. Klasse ging es um Spiele mit Strom. Außerdem wurden Spiele von früher vorgestellt. Die 4. Klasse entwickelte eine Schulhaus-Rallye und führte eine Umfrage zum Thema durch. Außerdem gestalteten sie einen Spieletisch für die Regenpausen. Nachdem die einzelnen Klassen am Schulfest ihre Projektwoche vorgestellt hatten, durften die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern spielen. Vom Ball-Transport, Dreibeinlauf, Fliesenlaufen und vieles mehr waren Eltern und Kinder sehr begeistert und hatten viel Spaß.

Von: Andrea Riedmann (Schulleitung, Grundschule Sommerach)