Das neue Jahr hat begonnen und das erste Jahresprogramm der Umweltstation Kitzinger Land steht bereits in den Startlöchern. Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen und vieles mehr werden im Jahr 2023 Einblicke in den Bereich Nachhaltigkeit bieten. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes entnommen.

Seit dem 01. Oktober 2022 existiert eine durch das bayerische Umweltministerium staatlich anerkannte Umweltstation im Landkreis Kitzingen. Nun wurde das erste Jahresprogramm der Einrichtung für Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) veröffentlicht. Es liegt zum einen kostenlos als Printbroschüre bei den verschiedenen Gemeinden und öffentlichen Orten im Landkreis aus und ist zum anderen digital auf der Homepage der Umweltstation unter umweltstation-landkreis-kitzingen.de abrufbar.

Beim Themenschwerpunkt „Hotspot Klimawandel – Wasser und Klimaschutz“ wird dieses Jahr vor allem das Leben mit und am Main im Landkreis in den Blick genommen. Neben interaktiven Naturführungen am Wasser oder Lernmodulen für Schulklassen am Main ist einer der Höhepunkte der Besuch des ersten „Main FlussFilmFests“ am 17. März im Roxy Kino Kitzingen.

Weitere Programmpunkte sind beispielsweise der Besuch beim Forschungszentrum für Landwirtschaft sowie die Beteiligung an der bundesweiten Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel“ zusammen mit dem AELF Kitzingen-Würzburg. Geplant ist auch ein sechsteiliges Seminar „Enkeltauglich leben – Das Spiel, das dein Leben verändert“.

Die ersten Veranstaltungen finden bereits im Februar statt . Anmeldung unter info-umweltstation@kitzingen.de oder Tel.: (09321)9281109.