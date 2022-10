Die Sonne schien bei einem Ortstermin des Markt Einersheimer Gemeinderats auf einen an die Bahnlinie angrenzenden Acker. Die Sonne würde künftig auch für den Possenheimer Besitzer des Ackers dauerhaft scheinen, denn bei der Verwirklichung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage bekäme er einen ordentlichen und garantierten Pachtzins.

Doch die Damen und Herren des Gemeinderats kamen überein, dem Projekt derzeit keine Genehmigung in Aussicht zu stellen. Denn nachdem in der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung aktuelle und aussagekräftige Informationen geflossen waren, trat das Einersheimer Gremium auf die Bremse. Bürgermeister Herbert Volkamer riet seinen Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, bis November abzuwarten. Bis dahin sollen Weichen gestellt und möglichst eine landkreisweite Linie gefunden werden. Zuletzt waren die Kommunen dazu aufgerufen worden, in Zeiten der Energiekrise die Haltung zu Freiflächenphotovoltaik und Windkraftanlagen zu überdenken und Projekte sollten jetzt offen diskutiert werden.

Der zu erwartete Betrag begeisterte das Gremium nicht

Der Acker liegt zwar südlich der Bahnlinie in Blickrichtung nach Hellmitzheim, ist aber noch Markt Einersheimer Gemarkung. Wie Herbert Volkamer darlegte, müsste für das Projekt eine Sonderfläche ausgewiesen und auch der Flächennutzungsplan geändert werden, was der Investor zu bezahlen hätte. Gleiches gilt für eine Stromleitung oder Speichermöglichkeit oder die Ertüchtigung einer Zufahrtsstraße. Die Gemeinde könne Gewerbesteuer und eine Sondernutzungsgebühr erwarten, doch der zu erwartende Ertrag mit einem fünfstelligen Betrag bei 30 Jahren Laufzeit begeisterte die Ratsmitglieder nicht. "Die Ertüchtigung und der Ausbau der Stromnetze dauert mindestens noch zehn Jahre", befürchtete der Bürgermeister und ließ wissen, dass die Stromversorger oft große Summen für die Nichteinspeisung von erzeugtem Strom ins Stromnetz ausgeben müssen.

Anders hörte sich die Haltung des Gremiums in Bezug auf Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen oder privaten Anwesen an. "Derweil liegt unser Fokus mehr auf den Ort", meinte Herbert Volkamer. Da es einen Paradigmenwechsel in der Politik gegeben hat, wird es jetzt leichter Photovoltaikanlagen auf Privathäusern zu genehmigen. Das macht Sinn, da die Eigentümer dann für sich Strom produzieren teilweise energieautark werden können.