Neben dem Hauptthema Haushaltsberatungen beschäftigte sich der Gemeinderat in Sommerach mit dem Bauprojekt Winzerstraße. So bewilligte der Gemeinderat eine Abweichung der gemeindlichen Gestaltungssatzung für das Quartier Winzerstraße. Weiterhin sind für das Anwesen laut Stellplatzsatzung 13 Parkplätze notwendig. Davon sind in der Winzerstraße jedoch nur zwei umsetzbar. Die fehlenden elf Parkplätze werden deshalb von der Gemeinde abgelöst.

Einen freiwilligen Zuschuss der Gemeinde von 800 Euro gewährte der Gemeinderat dem Seniorenclub "Auslese". Bürgermeisterin Elisabeth Drescher lobte das Engagement des Organisationsteams und betonte, dass die Gruppe der Senioren ansonsten keine Förderungen erhält und es in ihren Augen ein Standard in jeder Gemeinde sein müsste.

Des Weiteren brachte die Bürgermeisterin den Gemeinderat zu folgenden Themen auf den neuesten Stand. Die Kanalarbeiten im St. Urban Weg sind gestartet. Es wird voraussichtlich vor Weihnachten im Bereich der Raiffeisenstraße nochmals zu einer Vollsperrung kommen, die aber rechtzeitig angekündigt werden soll. Die Baustelle pausiert je nach Witterung vom 19. Dezember bis Mitte Januar.

Das Krisenmanagement der Gemeinde hat das Feuerwehrhaus und die Turnhalle als Lichtpunkte ausgewiesen. Sollte der Krisenfall eintreten, kann die Feuerwehr die Turnhalle mittels eines Stromgenerators mit Strom und Wärme versorgen.

Für den 23. März 2023 ist eine Bürgerversammlung geplant. Die Winterweihnacht Sommerach findet vom 10. bis 11. Dezember statt. Besucher sind eingeladen, dem sogenannten Sternenweg durch die Winzerhöfe zu folgen.