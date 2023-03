Das Aufreger-Thema in der Segnitzer Gemeinderatsitzung am Mittwoch wurde gleich mal unaufgeregt vertagt: Auf der Tagesordnung stand eigentlich ein Weisungsbeschluss in Sachen Neubau des VG-Gebäudes in Marktbreit. Der stellvertretende Bürgermeister Christian Lauck beantragte die Vertagung, weil ihm noch zu wenige Informationen zu dem Thema vorliegen, noch zu viele Fragen offen seien. Mit der Gegenstimme von Bürgermeister Peter Matterne stimmten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Vertagung zu. "Irgendwann müssen wir aber entscheiden", drängte Matterne.

Ebenfalls unaufgeregt wurde anschließend der Haushalt 2023 besprochen. Karin Hajok von der Kämmerei stellte das Zahlenwerk vor. Insgesamt umfasst der Haushalt rund 2,4 Millionen Euro, die sich in 1,8 Millionen Euro für den Verwaltungs- und 631.700 Euro für den Vermögenshaushalt aufteilen. 80.000 Euro sollen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können, wobei davon 48.000 Euro auf die Tilgung von Krediten entfallen. Neue Schulden müssen nicht gemacht werden, damit beträgt der Gesamtschuldenstand 626.600 Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 777 Euro je Einwohner.

Investitionen stehen schon länger auf der Agenda

Die geplanten großen Investitionen stehen allesamt schon länger auf der Agenda: Vom Baugebiet Schindäcker über die Dorferneuerung bis zur Sanierung des Kirchturmes und einem größeren Zuschuss für den Turnverein für die Sanierung der Halle gehen die Pläne. Die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben jeweils bei einem Hebesatz von 350. Für die kurzfristige Liquidität wurde ein Kassenkredit von 300.000 Euro festgesetzt. Die Kämmerin betonte, dass im vergangenen Jahr dieses Geld nicht benötigt worden sei, aber um im Fall des Falles Rechnungen begleichen zu können, sei diese Vorsichtsmaßnahme nötig. Ohne große Nachfragen oder Diskussion wurde die Haushaltssatzung einstimmig beschlossen.

Für mehr Gesprächsbedarf sorgte der Vorschlag eines Bewirtungskonzeptes am Main. Bisher gibt es direkt an der Badebucht keine Gastronomie. Nun hat Michael Hoffmann, ein gebürtiger Segnitzer, ein Konzept vorgelegt, dass einen kleinen Biergartenbetrieb vorsieht. Mit einem Imbisswagen, Getränkestand und Sitzgelegenheiten möchte er im Sommer Gäste versorgen. Allerdings ist der Bereich am Brückendenkmal, der für das Vorhaben gut geeignet wäre, bisher nicht mit Wasser, Kanal oder Strom versorgt. Die Gemeinde müsste diese Infrastruktur erst schaffen.

Die Runde am Mittwoch hatte zwar grundsätzlich nichts gegen eine Bewirtung einzuwenden. Dennoch gab es Bedenken, ob die Gemeinde große Ausgaben tätigen solle, um einen einzelnen Unternehmer zu unterstützen. Nun sollen die erwarteten Kosten ermittelt werden, dann kann eine Entscheidung getroffen werden. Hoffmann, der seit vielen Jahren "mit Leib und Seele Gastronom" ist, sieht die Sache zuversichtlich: "Reich werde ich damit sicher nicht, aber ich bin überzeugt, dass das gut laufen wird. Ich könnte ab April 2024 starten." Nun muss die Gemeinde nur noch die Voraussetzungen dafür schaffen.

Matterne: Domain nicht einfach hergeben

Gemeinderätin Elke Breucker informierte, dass eine Firma aus Dortmund die – derzeit ungenutzte – Internetdomain des Brotrauschfestes nutzen möchte. Grundsätzlich sieht die Festgemeinschaft des Mainfestes (das frühere Brotrauschfest) darin kein Problem. Allerdings besteht Sorge, dass dann vielleicht auch die anderen "Brotrausch"-Bezeichnungen in der Gärtnergemeinde in Gefahr sind. Die Segnitzer Broträusch haben schließlich eine lange Tradition. Bürgermeister Matterne findet, die Domain sollte nicht einfach so hergegeben werden. Er lässt die Verwaltung die Rechtslage prüfen.