Um Westheim herum will ein Bauwerber auf sieben Flurstücken Freiflächenphotovoltaikanlagen errichten. Rund 63,5 Hektar beträgt die Fläche. Der Gemeinderat sagte zu der formlosen Bauvoranfrage Nein.

"Da kann ich nur den Kopf schütteln", sagte Ratsmitglied Gunnar Krauß in der Sitzung des Gemeinderats Biebelried im Feuerwehrhaus Kaltensondheim. Er sprach von einer Verschandelung der Flur. In Ortsnähe habe eine Photovoltaikanlage nichts zu suchen. Gemeinderat Frank Hoh erinnerte an den Beschluss, solche Anlagen nur entlang der Autobahnen oder an Waldrändern zuzulassen. Der Gemeinderat lehnte nach längerer Diskussion den Antrag für alle Flurstücke ab. Auch der nächste Antrag, es auf zwei der sieben Flurstücke zuzulassen, fand bei sieben Nein- und vier Ja-Stimmen keine Mehrheit.

Keine Beanstandungen bei der Jahresrechnung 2020

Einstimmig stellte der Rat die Jahresrechnung für 2020 fest. Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Andrea Czech, fand lobende Worte für die Verwaltung, die zur Prüfung alle Unterlagen vorbereitet hatte und Fragen gleich hätte beantworten können. Näher angeschaut hätte sich der Ausschuss die Bauhofstunden für den Kindergarten, den Stromverbrauch in der Gemeinde, die Versicherungen, die Rechnungen für die Grundschule und die Kosten der Bauhoffahrzeuge. Beanstandungen hätte es keine gegeben. Das sei auch bei der überörtlichen Rechnungsprüfung für die Jahre 2019 bis 2021 so, informierte Bürgermeister Roland Hoh. Der Haushaltsausgleich sei jederzeit gewährleistet gewesen.

Ende November hatte der für Biebelried zuständige Förster Achim Volkamer den Jahresbetriebsplan für den Wald bereits vorgestellt, jetzt fasste der Gemeinderat dazu den offiziellen Beschluss. Unterm Strich verbleibt für den Gemeindewald Biebelried ein Plus von etwa 650 Euro. Für das neue Bundesförderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" soll eine Förderung beantragt werden.

Der Gemeinderat erkennt den künftigen Bedarf von 46 Plätzen für Kinder bis drei Jahre und für 60 Plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren in der Kindertageseinrichtung an. Damit fehlen künftig 24 Krippen- und 25 Regelplätze, weswegen ein Neubau notwendig wird. Damit beschäftigt sich der Gemeinderat bereits. Festgelegt werden muss noch, ob in Westheim gebaut wird – dort befindet sich derzeit die Einrichtung – oder in Biebelried.

Feuchtigkeit in der Kaltensondheimer Kirche

Mehrere Punkte sprach Andrea Czech an. Die Feuchtigkeit in der Kaltensondheimer Kirche ist ihr ein Anliegen. So forderte sie erneut die Lösungsvorschläge des Architekten ein, zumal das Gutachten diesem vorliege. Schließlich würden die Schäden in der Kirche nicht weniger. Auch das Thema "Baugebiet Westheim" sollte baldigst auf die Tagesordnung, genauso wie ein möglicher Beitritt zur Energiegenossenschaft im Landkreis. Ebenso wünschte sie, dass dem Gemeinderat eine überarbeitete Version der Neubürgerbroschüre vorgelegt wird. Auch solle man sich heuer rechtzeitig Gedanken über Ehrungen machen, damit der nächste Neujahrsempfang nicht wieder ohne solche stattfinde. Czech hakte ebenso zum Radweg Kaltensondheim-Kitzingen nach. Bürgermeister Hoh musste dazu mitteilen, dass ein solcher Weg seitens der Stadt Kitzingen nicht weiterverfolgt werden würde.