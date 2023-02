Ein deutliches Nein gab es in der Ratssitzung in Rüdenhausen zum Thema Beitritt zur Gesellschaft zur Entwicklung von Wind- und Photovoltaikkraftwerken im Landkreis. Mit zwei zu sieben Stimmen wurde die Beteiligung an der Projektenwicklungsgesellschaft aus Kommunen des Landkreises und Versorgungsunternehmen abgelehnt. Eine ausführlichere Debatte dazu blieb aus, nachdem die Räte um Bürgermeister Gerhard Ackermann sich dazu bereits im Vorfeld ausgetauscht hatten.

Außerdem stand ein Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit der Sanierung des dortigen einstigen Backhauses auf der Tagesordnung. Das Grundstück befindet sich in der Jahnstraße im Ortskern. Das Vorhaben fügt sich nach Ansicht der Räte ins Ortsbild ein. Dem Gremium gefiel die eingezeichnete Anordnung der Fenster auf der Seite des Gebäudes zur Straße nicht. Dazu wünsche man in den Fenstern jeweils eine senkrechte Sprosse. Den Vorschlag wird Ackermann an den Bauwerber weiterleiten.

Kurz diskutiert wurde über den Antrag zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohnhauses im Ortskern. Hier hatten die Räte Einwände wegen der Anordnung. Bei dem Punkt verwies Bürgermeister Ackermann auf die Gestaltungssatzung, die überarbeitet werde und in Kürze vorliege.