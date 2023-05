Zur Haushaltsberatung traf sich der Gemeinderat Martinsheim am Mittwochabend in der alten Schule. Kämmerer Wolfgang Schmer von der Verwaltungsgemeinschaft erläuterte den Planansatz.

Mit einem Gesamthaushalt von rund vier Millionen Euro plant die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023. Diese teilen sich auf 2,6 Millionen Euro für den Verwaltungshaushalt und 1,4 Millionen Euro für den Vermögenshaushalt auf. Eine Kreditaufnahme wird voraussichtlich noch nicht benötigt, der Haushalt kann durch eine Rücklagen-Entnahme ausgeglichen werden. Allerdings wies der Kämmerer darauf hin, dass einige größere Ausgaben in den kommenden Jahren anstehen, die sich nicht ohne neue Kredite finanzieren lassen.

Dazu gehört der Anbau am Kindergarten in Martinsheim, der im letzten Jahr auf rund 1,9 Millionen Euro geschätzt worden war. Da dieser nun auch von der Regierung genehmigt wurde, soll bald die Ausschreibung beginnen. Für dieses Jahr sind Planungs- und Baukosten von 400.000 Euro vorgesehen. Die Hauptausgaben werden jedoch in den kommenden zwei Jahren erwartet.

Das neue Feuerwehrauto für Martinsheim ist mit 225.000 Euro veranschlagt. Da das mittlere Löschfahrzeug (MLF) in der kommenden Woche abgeholt werden soll, erwartet Schmer, bald die Rechnung zu erhalten.

Für das Baugebiet in Gnötzheim fehlt noch der Ringschluss der Wasserleitung, für den 150.000 Euro geplant sind. Zudem steht noch das Ergebnis der Kanalbefahrung in Gnötzheim aus, welches Reparaturmaßnahmen nötig machen könnte. Auch in Enheim, Martinsheim und Unterickelsheim stehen in den kommenden Jahren Kanaluntersuchungen an. Ein Regenrückhaltebecken bei Martinsheim und der Anschluss von Unterickelsheim an den Abwasserzweckverband Ochsenfurt (AVO) müssen ebenfalls geplant und umgesetzt werden.

Diverse Straßenarbeiten stehen an, unter anderem soll in Martinsheim die Kirchgasse eine neue Teerschicht erhalten (45.000 Euro) und die Straße Sichelwiese geteert werden (35.000 Euro). Weiter sind 160.000 Euro für den Abriss eines baufälligen Anwesens eingeplant, welches die Gemeinde erworben hat. Die noch brauchbare Scheune soll dabei für die Nutzung durch den Bauhof erhalten werden.

Die Hebesätze für Grundsteuer A (450 von Hundert) und B (380 v.H.) wurden nicht geändert, wegen der Grundsteuerreform müssen diese jedoch im nächsten Jahr besprochen und angepasst werden, kündigte der Kämmerer an. Bereits in der nächsten Sitzung, voraussichtlich am 15. Mai, soll unter anderem über die Preise im Schwimmbad in Gnötzheim diskutiert werden.