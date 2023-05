Um die Erhöhung der Elternbeiträge für den Kindergarten kommt der Markt Großlangheim nicht herum. "Diese Anhebung fällt mir nicht leicht", meinte dazu Bürgermeister Peter Sterk in der Ratssitzung am Dienstagabend. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen in den letzten Jahren sowohl für das Personal als auch für die Unterhaltung sei eine Erhöhung zum 1. September "unumgänglich". So seien die Personalkosten von rund 403.000 Euro im Jahr 2019 auf 563.000 Euro im vergangenen Jahr gestiegen und die Gesamtkosten "vom Personal über Strom und Wasser bis hin zu Pellets und Putzmitteln" von 430.000 auf über 590.000 Euro.

Die Gemeinde habe dabei aus eigener Tasche 2019 rund 215.000 Euro und im vergangenen Jahr 281.000 Euro bezahlt, "Tendenz steigend". Auf Fragen aus dem Rat teilte der Bürgermeister mit, dass nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Eltern "einkommensabhängig" Zuschuss vom Freistaat bekämen.

Vorgeschlagen wurde im Kindergarten eine Erhöhung von 86 auf 115 Euro im Monat für die Kernzeit von bis zu vier Stunden und für jede weitere Stunde von zwölf auf 15 Euro. Für die Kinderkrippe steigt der Betrag von bisher 138 auf 150 Euro und entsprechend für jede weitere Stunde. Beim Vergleich mit anderen Kindergärten verwies Sterk darauf, dass die Kommune immer ihren finanziellen Anteil leisten müsse, unabhängig davon, wer den Kinderhort betreibe. Angekündigt wurde eine Umfrage im Mai oder Juni zu den Buchungszahlen. Die Erhöhung der Elternbeiträge wurde einstimmig beschlossen.

Der Bürgermeister hatte weitere Themen parat: Am Vormittag ging es in der Sitzung des Dorfschätzeverbunds auch um die Großlangheimer Denkmalecke hinter der Kirche, die bezuschusst wird. Gedanken muss sich der Gemeinderat darüber machen, ob ein Hochwasserwarnsystem installiert werden soll. Derzeit bestehe nach Meinung des Bürgermeisters dafür keine Notwendigkeit, "und wir können froh sein, dass die Bäche am Dorf vorbei laufen".

Außerdem informierte Sterk über die Sanierung verschiedener Betonwegeabschnitte und die Ersatzanschaffung eines neuen Hochdruckhebekissens für die Feuerwehr zum Preis von 5600 Euro.

Beim Siebenertag wurden Stefan Rickel und Sebastian Grebner als neue Langemer Feldgeschworene vereidigt. Beim Thema "Förderprogramme für Baumaßnahmen" verwies der Bürgermeister auf die Möglichkeit der Bauberatung im Landratsamt und zum Bau des Kreisels am Gusswerk, der Ende Mai/Anfang Juni beginnen soll, sagte er, dass mit Sperrungen ab September zu rechnen sei.

Der Abwasserkanal von Großlangheim zur Kitzinger Kläranlage wird voraussichtlich in der Mitte der nächsten Woche in Betrieb gehen, kündigte der Bürgermeister an.