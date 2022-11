Etwas teurer wird künftig die Umlage für die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in Wiesentheid. So fallen ab dem nächstem Jahr statt bisher 153 nun 183 Euro pro Einwohner an für die daran beteiligten Gemeinden Abtswind, Castell, Rüdenhausen und Wiesentheid. Das segnete die Gemeinschaftsversammlung der VG in ihrer Sitzung zum Haushalt für 2023 ab. Zum 30. Juni diesen Jahres zählten die vier Gemeinden 7596 Einwohner.

In der Sitzung begründete der VG-Vorsitzende, Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler, den Schritt mit den in vielen Bereichen gestiegenen Kosten. Für den Sachaufwand, die Energiekosten, wie auch für Bezüge der Angestellten, sei deutlich mehr Geld zu bezahlen. Verwaltungsleiter Christian Sturm wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass auch viele andere VGs im Umkreis in ähnlichem Maß erhöht hätten.

In der Versammlung wurde außerdem der Etat für 2023 gebilligt. Dieser beläuft sich auf insgesamt 2,146 Millionen Euro, wobei der Verwaltungshaushalt mit 2,008 Millionen Euro wie üblich den erheblich größeren Teil ausmacht.

Ferienprogramm kam gut an - nur für vier Veranstaltungen gab es zu wenig Interessenten

Im öffentlichen Teil, der recht kurz ausfiel, trug der Vorsitzende Köhler den Bericht vom Ferienprogramm vor, das die vier Gemeinden wieder gemeinsam unterstützten. Die vier Gemeinden wenden zusammen 7773 Euro an Kosten auf, dazu gingen 3500 Euro an Spenden von Gewerbetreibenden ein.

Das Programm in den Sommerferien, das zum 42. Mal stattfand, war wieder recht beliebt beim Nachwuchs. Insgesamt nahmen 175 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren teil. Diesmal wurden 39 Veranstaltungen für die sechs bis 14-Jährigen angeboten, darunter drei Tagesausflüge. Komplett ausgebucht waren 14 Veranstaltungen, vier mussten wegen zu geringer Teilnahme abgesagt werden.