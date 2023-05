Am Himmelfahrtstag trifft sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Krautheim traditionell am Gemeinschaftshaus zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Pfarrerin Victoria Fleck stellte Betrachtungen über das gemeinsame Gebet der Christen, das Vaterunser in den Mittelpunkt der Feier. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Posaunenchor der Kirchengemeinden Zeilitzheim/Krautheim. Ein gemeinsames Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen organisierten der Kirchenvorstand und weitere Helferinnen. Der Volkacher Weltladen war mit einem Verkaufsstand vertreten.

Von: Dieter Söllner (Ortssprecher, Dorfgemeinschaft Krautheim)