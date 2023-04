Die Gemeinde Buchbrunn steigt in das Projekt Buchbrunn-App ein und lässt sich deren Gestaltung, technische Entwicklung und Markteinführung einmalig 2586 Euro kosten. Hinzu kommen für die Rundumbetreuung und kurzfristige Bearbeitung monatlich 220 Euro.

Die ILE-Gemeinden Dettelbach, Albertshofen und Biebelried richten die App ebenfalls ein, Mainstockheim nicht, berichtete Bürgermeister Hermann Queck in der Gemeinderatssitzung. Es gab drei Gegenstimmen. Lorenz Weidenbach regte eine Überprüfung nach einem Jahr an, Thomas Friederich sah in der App nicht mehr als eine Homepage, deren Erfolg abzuwarten sei.

In einer Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus in der Ringstraße stellte der Gemeinderat Zustimmung in Aussicht, wenn der Eigentümer die Leitungserschließung übernimmt. Die Erschließung wird vertraglich geregelt, wobei die Gemeinde die Mehrkosten für ein größeres Kanalrohr übernimmt. In einer weiteren Bausache in der Hauptstraße müssen für einen Hausausbau nach Abbruch zweier Garagen zwei weitere Stellplätze noch nachgewiesen und in den Bauantrag eingezeichnet werden. David Haass begrüßte die Schaffung von Wohnraum im Altort.

Weitere Themen am Ratstisch

In der Woche vom 2. bis 7. Mai wird die Standfestigkeit von Grabmalen auf dem Friedhof geprüft.

Am Gemeindehaus Meuschel wird das Ortswappen mit dem Ortsnamen als Steinrelief angebracht.

Als Standort für einen weiteren Defibrillator wurde die Mauernische am Gebäude Hauptstraße 7 ausgesucht.

Folgende Termine gab Queck bekannt: Am Freitag, 5. Mai, wird die Tagespflegeeinrichtung ihrer Bestimmung übergeben; am Sonntag, 7. Mai, wird das neue Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr in Dienst gestellt. Zur Vorbereitung der Teilnahme am Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden, findet am 24. Mai um 18 Uhr ein Dorfrundgang statt, Start ist an der Mehrzweckhalle.

Für die Vorbereitung von Planungen für das neue Baugebiet am Hühnerberg regte Michael Friederich an, sich im Vorfeld mit Möglichkeiten eines Nahwärmenetzes zu befassen. Er sieht dazu derzeit den richtigen Zeitpunkt.

Das Kreuz am Weg zur Aussichtsplattform wurde beschmiert. Hinweise – auch vertraulich - nimmt Bürgermeister Hermann Queck entgegen. Der Bauhof wird die Schmierereien wieder beseitigen.