Nachdem bereits in Sitzungen des Marktgemeinderats Seinsheim über das Vorkaufsrecht der Gemeinde für bebaute und unbebaute Grundstücke in den Ortsteilen diskutiert worden war, beschloss das Gremium nun die entsprechenden Satzungen. Zugestimmt wurde auch der Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement".

Gemeinderat Gerald Hell sah den Geltungsbereich der Satzung für Seinsheim kritisch. Hier seien ihm zu viele Flächen außerorts enthalten. Seiner Meinung nach ließe sich das nicht mit dem Programm "Innen statt Außen" vereinbaren. "In Seinsheim bewegen wir uns nach Außen", sagte Hell.

Eine Planung für die Zukunft

"Wir sichern uns diese Flächen, wenn wir erweitern müssten", erklärte Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Es sei eine Planung für die Zukunft, "Innen statt Außen" werde nicht davon berührt, meinte die Bürgermeisterin. Vorkaufsrecht heiße nicht, dass die Gemeinde auch tatsächlich kaufen müsse, aber sie habe den ersten Zugriff auf ein Grundstück.

Mit der Satzung habe die Gemeinde die Möglichkeit, auf Grundstücke zugreifen zu können, falls diese denn einmal verkauft werden sollten. Für manches Grundstück steht für den stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Merbecks fest: "Wenn es zu kaufen ist, müssen wir es kaufen." Bei einer Gegenstimme beschloss das Ratsgremium die Satzung für ein besonderes Vorkaufsrecht für den Ortsteil Seinsheim. Für die Ortsteile Iffigheim, Tiefenstockheim und Wässerndorf fielen die Beschlüsse einstimmig.

Klimaangepasstes Waldmanagement

Ebenso einstimmig waren sich Gemeinderätinnen und Gemeinderäte einig, am Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement teilzunehmen. Dazu müssten fünf Prozent der gesamten Waldfläche der Gemeinde aus der Nutzung herausgenommen werden. Laut Förster Achim Volkamer sei dies möglich, informierte die Bürgermeisterin. Bereits über andere Programme geförderte Flächen würden herausgerechnet.

In der Sitzung stellte die Geschäftsführerin des Weinparadieses Franken, Kerstin Kloha, neue Projekte vor. Eines sind Baumaßnahmen bei der Weinparadiesscheune. Zum 1. Februar hat Markus Scherer die Weinparadiesscheune gepachtet. Er tritt damit die Nachfolge seiner Eltern an. Für die Zukunft möchte er sich besser aufstellen, erklärte Kloha. Deswegen soll an der Stelle der beiden Hütten ein Gebäude als eine Art Kiosk in einer Größe von neun Mal siebeneinhalb Meter entstehen. Darin sollen vorbereitete Speisen ausgegeben werden können. Ebenso enthalten ist ein Lagerraum und ein Raum mit Automaten.

Entlastung für Stoßzeiten

Die Geschäftsführerin wies darauf hin, dass auch der bereits vorhandene Getränkeautomat dort integriert werde. In Stoßzeiten sollten die Automaten Entlastung bringen. Die Gäste könnten sich schon einmal mit Getränken versorgen. Die Automaten stehen zudem zur Verfügung, wenn die Scheune geschlossen habe.

Keine Beanstandungen hatte die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2021 ergeben. Alle Belege sind geprüft worden. Damit schließt der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 2.247.686,75 Euro, der Vermögenshaushalt mit 933.474,14 Euro.

Mehrheitlich stimmte der Rat für die Errichtung einer Werbeanlage in Tiefenstockheim an einem Werkstattgebäude. Die Größe beträgt vier Mal zweieinhalb Meter. Die Genehmigung liegt beim Landratsamt.