Zur letzten Sitzung in diesem Jahr traf sich der Gemeinderat Martinsheim in der alten Schule in Gnötzheim. Dabei ging es um die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung. Wie schon in der letzten Sitzung angedeutet, wurde beschlossen, die Gebühren ab dem 1. Januar 2023 zu erhöhen. Dann werden pro Kubikmeter Schmutzwasser 2,69 Euro statt bisher 1,71 Euro fällig. Für Niederschlagswasser werden 0,14 Euro pro Quadratmeter reduzierter Grundstücksfläche statt bisher 0,09 Euro berechnet.

Wie Kämmerer Wolfgang Schmer ausführte muss die Gemeinde bei der Abwasserbeseitigung kostendeckend arbeiten. Hierfür werden die Gebühren für vier Jahre berechnet, derzeit läuft der Zeitraum von 2019 bis 2022, es wurde also eine Neuberechnung für die Jahre 2023 bis 2026 nötig. Aus den erwarteten Kosten für die Gemeinde wurden die Kosten für die Straßenentwässerung herausgerechnet. Mit der durchschnittlichen Abwassermenge wurde ein Gesamtgebührensatz errechnet, der wiederum auf Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr aufgeteilt wurde.

Bürgermeister Rainer Ott informierte, dass die geplante Abnahme des Baugebietes in Gnötzheim wegen Schneefalls abgesagt werden musste. Der Schnee hätte es unmöglich gemacht, eventuelle Mängel zu sehen.

Abstimmung ist für Januar geplant

Aus den Reihen der Zuhörer wurde gefragt, wie es mit dem Projekt "Bürgersonnenenergie Martinsheim" weitergeht, nachdem die Entscheidung über die Änderung des Flächennutzungsplans in der letzten Sitzung vertagt wurde. Der Bürgermeister erläuterte, dass die Abstimmung hierfür für Januar geplant ist. Davor will sich der Rat jedoch mit dem Vorschlag befassen, den Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis besser zu koordinieren und hierfür eine gemeindeübergreifende Gesellschaft zu gründen. Ob und in welcher Weise dies das geplante Projekt beeinflusst, ist derzeit noch unklar, weshalb die Mehrheit keine voreilige Entscheidung treffen wollte.