Das Duo bestehend aus Christine Maria Högner und Thomas Max Thannheuser kurz "Marima", begeisterte das Publikum am Samstag im Bürgerzentrum in Kitzingen mit ihrem Auftritt. Was ursprünglich als Spaß an Musik und Märchen während der Corona-Pandemie begann, hat sich zu einer unterhaltsamen Leidenschaft für das Duo entwickelt. Eigentlich ein Trio, denn die Enkelin Ida von Christine Högner sagte alle Stücke mit Bravour an.

"Kasperle und das Krokodil", "Kasperle als Doktor" und "Der Froschkönig", wurden mit großem Erfolg vor dem Publikum präsentiert. Mit Gesang, Gitarre und den handgemachten Puppen gelang es dem Duo, die Zuschauer in eine andere Welt zu entführen. Die eigens komponierten Lieder und Geschichten trugen zur Begeisterung bei.

Das Puppenspiel bot nicht nur Unterhaltung für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Es gab genug moderne Ironie und Wortwitz, um alle zum Lachen zu bringen. Die Ankündigung, dass weitere Stücke "in der Pipeline" stehen, sorgte für große Freude bei den Zuschauern und weckte Vorfreude auf künftige Auftritte.

Insgesamt war das Puppentheater-Debüt von "Marima" ein unterhaltsames und begeisterndes Erlebnis für die gesamte Familie. Die handgemachten Puppen, die musikalische Darbietung und die unterhaltsamen Geschichten sorgten für einen unvergesslichen Nachmittag.

Von: Michael Zink (Vorstandsmitglied, Bürgerzentrum Kitzingen e.V.)