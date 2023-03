In der letzten Woche erlebten die Schüler_innen der Rudolf-von-Scherenberg Grundschule einen besonderen Wintersporttag in der Eissporthalle in Schweinfurt. Im überdachten Eisstadion durften die Klassen 1 bis 4 ihre mitgebrachten oder geliehenen Schlittschuhe anziehen und die beliebte Wintersportart ausüben. Manche bewegten sich gekonnt auf dem glatten Untergrund, andere hielten sich an bereitgestellten Stühlen fest und wagten erste Schritte auf dem Eis. Selbst ängstliche Fahrer wurden mit fortgeschrittener Zeit immer mutiger und am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig: Das war ein richtig toller Schultag!

Von: Melanie Weigand (Lehrerin, Rudolf-von-Scherenberg- Grundschule, Dettelbach)