Allen Grund zum Strahlen hatten die Verantwortlichen des TV Großlangheim. Bereits am ersten der beiden Sportwochenenden herrschte Hochbetrieb auf dem großen Vereinsgelände am Ortsrand Richtung Rödelsee. Zum Auftakt am Freitag bei der 13. Auflage des Krackenlaufs sowie am Samstag und Sonntag bei den Handball-Turnieren der Frauen und Männer auf Sand und auf Rasen strahlte auch die Sonne vom Himmel.

Zur Freude der Veranstalter hatte die Teilnehmerzahl bei den Sportereignissen diesmal wieder deutlich angezogen, nachdem im Vorjahr nach der Corona-Zeit mancher Sportler noch vorsichtig war. "Letztes Jahr war es noch etwas verhalten. Wir haben diesmal mit den Schülern über 200 Teilnehmer beim Lauf, das sind mehr als wir erwartet haben", freute sich Stefan Preller vom TVG-Laufteam als Organisator.

Er hatte nach dem Gewitter am Vorabend noch einmal alle Hände voll zu tun, um den Sand und die Äste von der Strecke zu räumen. So starteten die Frauen und Männer "bei idealem Laufwetter", so Preller.

Jakob Lauerer ließ die Laufkonkurrenz hinter sich

Im Rennen über 7,5 Kilometer setzten sich die späteren Sieger Jakob Lauerer (Absolute Run Crew Würzburg) und Routinier Bernd Dornberger (SV Altenschönbach) schon in der ersten Runde an die Spitze. Lauerer zog schließlich davon, gewann in sehr guten 25:09 Minuten und ließ dem Zweiten Dornberger (26:20) über eine Minute hinter sich. Dritter wurde Christoph von Brunn (FUF-Laufteam) eine Sekunde dahinter.

Bei den Frauen siegten mit der aus Großlangheim stammenden Johanna Henke (TSV Rothenburg, 28:08) und Julia Sterk (31:18) zwei lokale Läuferinnen. Wieder mit dabei im Feld waren natürlich auch die Walkerinnen und Walker, von denen manche stramm marschierten, während es andere eher gemütlich angehen ließen. Für die meisten von ihnen wie der Truppe des Männergesangverein Großlangheim stand der Spaß am schwungvollen Abend-Spaziergang im Vordergrund.

Neben der Laufstrecke hatte sich am Freitagabend bereits eine regelrechte Zeltstadt aufgebaut. Viele der über 30 Handball-Teams campierten am Wochenende in Großlangheim, wo neben dem sportlichen Teil auf Rasen und Sand am Abend Party mit DJ angesagt war. Viele sind "Stammgäste" und kommen nicht nur aus der Umgebung, sondern sogar aus Dortmund oder Kassel jedes Jahr nach "Langa."

Lob vom Vorsitzenden für die fleißigen Helferinnen und Helfer

Für den passenden Rahmen sorgten die vielen Helferinnen und Helfer vom TVG, auf die sich Vorsitzender Markus Günther verlassen konnte. "Da ist sich keiner zu schade, am Wochenende auch mal zwei oder drei Schichten zu übernehmen." Kommendes Wochenende ist dann der Nachwuchs in Großlangheim dran. Dann werden noch einmal etwa 120 Mannschaften zu den Handball-Turnieren erwartet.

Die Ergebnisse des Krackenlaufs sind im Internet über die Seite des TVG zu finden.