Vom 24. bis 26. April durfte die Klasse 7a eine unvergessliche Klassenfahrt unternehmen. Wir haben zusammen viel erlebt und uns als Klasse noch besser kennengelernt.

Am ersten Tag begannen wir mit einem Programm namens "Mut & Team", das uns half, unseren Teamgeist zu stärken. Trotz des Regens hatten wir viel Spaß bei den verschiedenen kniffligen Spielen und konnten unseren Zusammenhalt in der Klasse vertiefen. Am Abend spielten wir gemeinsam Karten- und Brettspiele, einige Schülerinnen bauten sogar kreative Kunstwerke aus Bauklötzen.

Am zweiten Tag machten wir uns auf zum Wandern, was uns zwar anstrengte, aber die atemberaubende Landschaft belohnte uns. Wir lernten einen Schäfer kennen und durften seine Schafe und Lämmer füttern. Zurück in Oberelsbach wurden wir mit einem leckeren Mittagessen belohnt und am Nachmittag durften wir lernen, wie man Nudeln selbst herstellt und schließlich unser eigenes Abendessen zubereiten.

Den letzten Abend verbrachten wir mit verschiedenen Gruppenspielen, wobei "Speed-Dating" das Highlight war. Wir haben uns alle sehr gut amüsiert und konnten viel zusammen lachen.

Den dritten Tag verbrachten wir damit, unsere Zimmer aufzuräumen und unsere Klassenfahrt zu bewerten. Insgesamt hatten wir alle sehr viel Spaß und konnten als Klasse noch enger zusammenwachsen. Wir sind uns sicher, dass wir diese Erinnerungen für immer in unserem Herzen behalten werden.

Ein großer Dank geht an unsere Lehrerinnen Frau Rodamer und Frau Zinkl für die Organisation und Durchführung dieser unvergesslichen Klassenfahrt.

Von: Klara Biegner (Schülerin, Mädchenrealschule Volkach)