Am späten Freitagabend des dritten Juni-Wochenendes ist der sehr engagierten, ersten Vorsitzenden des Wiesentheider Frauenbundes Rita Geyer-Schneider mit Sicherheit ein Stein vom Herzen gefallen. Das große Fest zum 60. Geburtstag "ihres" Wiesentheider Frauenbundes (KDFB) war ein voller Erfolg. Eine besondere Freude war hierbei, dass von den über 100 Mitgliedern des Frauenbundes sehr viele Damen, teils schon im hohen Alter, gekommen waren, um den Geburtstag mitzufeiern.

Begonnen hatte die Feier in der Wiesentheider Steigerwaldhalle am Nachmittag mit einem Festgottesdienst. Nach dem gemeinsamen Abendessen lauschten die Gäste dem Festvortrag der KDFB-Diözesanvorsitzenden Edith Werner der unter dem Motto stand "Macht. Frauen. Stark." Hier machte Werner deutlich, dass ein soziales Miteinander mit Blick auf die christlichen Werte eines der wichtigsten Botschaften unserer Gesellschaft sein muss. Und gerade das Miteinander wird in den Dorf-Zweigvereinen richtig gelebt, weshalb sie so immens wichtig sind, so Werner.

Rita Geyer-Schneider gab einen kurzen Abriss über die Aktionen und Tätigkeiten im Wiesentheider Frauenbund. Neben dem Fokus auf Gemeinschaft und Geselligkeit mit Aktionen wie Faires Frühstück, dem KDFB-Stammtisch oder Lauftreff ist die Unterstützung sozial Benachteiligter und Hilfesuchender eine Herzensangelegenheit der Wiesentheider Frauen.

Spende und Kabarett

Dank dem Engagement, Einsatz und Spendensammelfreudigkeit des Wiesentheider KDFB´s konnte Rita Geyer-Schneider im Rahmen der Benefizveranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum gleich zwei Organisationen einen Spendenscheck übergeben. Die Kitzinger Tafel e.V. am Festabend anwesend in Person der zweiten Vorsitzenden Katharina Müller und die Würzburger Bahnhofsmission mit ihrem Leiter Michael Lindner-Jung freuten sich jeweils über 1000 Euro aus Wiesentheid.

Zum Abschluss des Festabends durften sich dann alle Frauen und sonstige Besucher in der Steigerwaldhalle zurücklehnen und einem äußerst amüsanten Musik-Kabarett folgen. Mit perfektem Gesang und tollem Piano-Spiel zeigten Silvia Kirchhof und Achim Hofmann wie sich die Stellung der Frau in der Gesellschaft positiv entwickelt hat.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, KDFB Wiesentheid)