Auf ganz unterschiedliche Gegenstände hatten es Diebe in den vergangenen Tagen im Landkreis Kitzingen abgesehen, berichtet die Polizei. Eine Jacke samt Geldbörse, ein E-Scooter, ein Motorroller und ein Kettcar kamen ihren Eigentümern abhanden.

Wie die Polizei mitteilt, entwendete eine unbekannte Person bereits im Zeitraum von 21 Uhr am 15. April, bis 2 Uhr am 16. April in einer Bar in der Rosenstraße in Kitzingen eine schwarze Jacke der Marke "Nike" samt Geldbörse. Der Schaden beträgt rund 120 Euro.

Ein zweiter Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ebenfalls in Kitzingen. In der Ernst-Reuter-Straße stahl eine unbekannte Person einen braunen Motorroller und ein Kettcar. Wie die Polizei berichtet, wurden der Roller sowie ein weiteres Kleinkraftrad auf einem Spielplatz in der Nähe beschädigt wiedergefunden. Das Kettcar bleibt verschwunden. Schaden: rund 500 Euro.

Der letzte Diebstahl ereignete sich am Montag zwischen 23.50 und 0.10 Uhr in Volkach. Hier kam in der Bahnhofstraße ein vor einer Spielhalle abgestellter schwarzer E-Scooter der Marke „Niu KQi3 Sports“ im Wert von rund 570 Euro abhanden.

Hinweise in allen Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.