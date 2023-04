Gekühlt, still oder mit Sprudel? - diese Frage stellen sich seit kurzem die Kinder der Grundschule Schwarzacher Becken. Ein neuer Trinkwasserspender steht in der Aula und hält für alle jederzeit kostenlos Trinkwasser bereit. Das Gerät ist an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Seine Bedienung ist denkbar einfach. Per Knopfdruck kommt stilles oder sprudelndes Wasser aus dem Automaten. Der Wasserspender der Firma Waterlogic wurde durch die Fernwasserversorgung Franken (FWF) zur Verfügung gestellt. Wartungs- und Reinigungskosten plus CO² Patronen des Trinkwasserspenders trägt die Gemeinde Schwarzach. Weiterer Vorteil des Gerätes: Die Schultaschen werden leichter, weil die Kinder keine Getränke mehr transportieren müssen. Der Abfall reduziert sich, indem auf Einweg-Plastikflaschen verzichtet wird. Das schont die Umwelt und leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigeren Schule. Außerdem wird das Bewusstsein für Wasser als wertvolles Gut, welches es zu schätzen und zu schützen gilt, geweckt. In diesem Zusammenhang besuchen die Viertklässler im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts jedes Jahr das Wasserwerk der FWF in Sulzfeld. Hierbei erfahren sie einiges zum Thema Wassergewinnung und dessen Aufbereitung und werden so für einen nachhaltigeren Umgang mit unserem Trinkwasser und der Umwelt sensibilisiert.

Von: Charlotte Erk (Rektorin, Grundschule Schwarzacher Becken)