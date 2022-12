Die monatliche Veranstaltung vom Seniorenclub" Auslese" Sommerach stand ganz im Zeichen von einem wichtigen, seniorenbezogenen Themas, nämlich der Demenzprophylaxe. Herr Thorsten Gallena, zertifizierter Gedächtnistrainer aus Würzburg, erklärte anhand von leichten, aber speziellen Übungen und Erfahrungsberichten, wie man bis ins hohe Alter, seine geistige Leistungsfähigkeit erhalten kann. Dazu gehören einfache Gleichgewichtsübungen, Augen-Hand-Koordination mit wenig Materialeinsatz. Die Wahrnehmung und Denkflexibilität werden dabei effektiv geschult. Die Umsetzung der Life Kinetik bringt Spaß und Lebensfreude, so wie man an diesem Nachmittag in der großen Runde feststellen konnte.

Von: Maria Sauer (Seniorenclub Auslese, Sommerach)