"Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit", unter diesem Motto lief die diesjährige Sternsingeraktion. Nach zwei Jahren Pandemie, konnten die Sternsinger endlich wieder den Segen persönlich in die Häuser bringen. Dafür wurden sie in einem feierlichen Gottesdienst am Dreikönigstag von Pfarrer Joseph Kollathuparampli in der Pfarrkirche St. Burkhard gesegnet und ausgesandt. Dieses Jahr war es eine besonders große Sternsingerschar. 24 Kinder und Jugendliche zogen in sechs Gruppen an zwei Tagen von Haus zu Haus und besuchten die angemeldeten Haushalte in Geiselwind und den umliegenden Ortschaften.

Von: Anna Götz (Mitglied, Pfarrei St. Burkhard, Geiselwind)