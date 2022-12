Die letzte Sitzung des Jahres nutzte Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel, um im Gemeinderat kurz auf die letzten Monate zu blicken. Das zu Ende gehende Jahr sei ein weiteres mit einer großen Krise in Form des Ukrainekrieges und deswegen nicht so einfach gewesen. Ein Krieg in Europa stimme einen nachdenklich. Trotz allem gelte es, so Nickel, weiter positiv in die Zukunft blicken.

In Geiselwind konnte seine Gemeinde dennoch große Projekte beginnen und auch beenden. Nickel nannte dabei vor allem den Bau des Feuerwehrhauses mit angegliedertem Bauhof. Insgesamt über vier Millionen Euro hat das im Juni offiziell eingeweihte Gebäude gekostet. Nickel erinnerte zudem an den Mehrgenerationen-Platz im Ortsteil Rehweiler, der fertiggestellt wurde.

In Kürze werde mit dem von privater Hand realisierten Neubau der Tagespflege ein weiterer wichtiger Punkt fertig. Der neue Kindergarten, der momentan noch entsteht, soll im September bezugsfertig sein. "Wir liegen im Zeitplan", so Nickel. Dazu verwies er auf den noch laufenden Umbau des Rathauses. Er dankte allen, die ehrenamtlich und zum Wohl in der Gemeinde tätig sind, wie auch den Gewerbetreibenden.

Satzung zur Regelung von Aufwandsentschädigungen

In der Ratssitzung beschloss der Gemeinderat eine Satzung zur Regelung von Aufwandsentschädigungen für besondere Posten bei den Feuerwehren im Markt Geiselwind. Bürgermeister Nickel wies darauf hin, dass die Gemeinde derzeit neun Wehren mit insgesamt 210 Dienstleistenden unterhalte. Der Dienst ist ehrenamtlich, die jeweiligen Kommandanten haben einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Künftig solle dabei auch der Gerätewart der Geiselwinder Wehr einbezogen werden. Dieser übernehme zu den eigenen Aufgaben auch viele der Ortsfeuerwehren, was zeitintensiv sei.

In der Sitzung fragte Gemeinderätin Margot Burger nach, warum das Gremium bislang keine Informationen zu der im Landkreis derzeit diskutierten Projekt-Entwicklungsgesellschaft für erneuerbare Energien bekommen habe. Bürgermeister Nickel führte an, dass am Tag der Info-Veranstaltung gleichzeitig eine Sitzung des Gemeinderats stattgefunden habe. Geiselwind sei keineswegs außen vor beim Punkt erneuerbare Energien. Er verwies auf die seit Jahren laufenden, aber gebremsten Planungen für Windräder im Gemeindegebiet. Man könne und werde sich noch an dem landkreisweiten Projekt informieren, antwortete er.

Erkältungswelle sorgt für Probleme in der Schule

Außerdem teilte Bürgermeister Nickel mit, dass die derzeitige Erkältungswelle für Probleme in der Grundschule sorge. Mehrere Lehrkräfte seien erkrankt, es könne für alle Klassen Unterricht erteilt werden. Jeden Tag müsse jeweils eine Klasse von zu Hause aus lernen, es werde abgewechselt. "Die Woche werden wir noch herum bringen", meinte Nickel mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsferien.