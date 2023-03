"Frohe Kunde aus dem Herzen des Steigerwalds" – so fängt die Mail von Bürgermeister Ernst Nickel an die Redaktion an. Der Grund für die Freude ist schwarz-weiß gefiedert und klappert: Das Storchenpaar ist wieder da. Seit Januar hatte sich zwar immer mal wieder ein Storch in Geiselwind gezeigt - die Tiere waren aber allesamt auf der Durchreise. Bis in die Nachmittagsstunden des 17. Februar: Damals traf zunächst der Storchenmann ein, was sich an der Ringnummer gut erkennen ließ.

Fünf Tage später, am 22. Februar, landete dann in den Abendstunden dann auch die Storchenfrau in dem gemeinsamen Horst. Das Paar war wieder auf dem Kirchschiff vereint, die Geiselwinder hatten allen Grund zur Freude. Die Tiere begannen auch umgehend mit Ausbesserungsarbeiten am Nest. Es bedurfte schon etwas Glück, um beide Tiere zusammen zu erwischen. Die Materialbeschaffung stand in den ersten Tagen im Mittelpunkt. Aber für ihren Bürgermeister präsentierten sich die Störche dann doch vor der Linse von Ernst Nickel.

Das Storchen-Paar ist aus Geiselwind kaum noch wegzudenken. Seit nunmehr 2011 wird auf dem Kirchendach gebrütet. An Futter mangelt es dort nicht: Inmitten des Naturparks Steigerwald findet sich Nahrung in den Ebrachtalauen. Mit seinem Fotoapparat besteigt Ernst Nickel jedes Jahr bis zu 20 Mal den Kirchturm, um seine Storchen-Fotos zu machen. Dabei kamen bisher rund 1500 Aufnahmen zusammen.