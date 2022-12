Es hat eine lange Tradition: Das Theater der Soldaten- und Reservistenkameradschaft in Marktsteft. Erstmals erwähnt wurde eine Aufführung im Jahr 1986. Doch auch die Theatergruppe der Reservisten war von Corona nicht verschont und so gibt es am 9. und am 10. Dezember nach zwei Jahren Pause endlich wieder Aufführungen für die Freunde des Marktstefter Laienspiels.

Zwei Jahre Pause, das hat unter den Verantwortlichen zu Neuerungen geführt. So gibt es nicht wie früher üblich eine Generalprobe am Samstag und die Aufführung am Sonntagnachmittag, dem dritten Advent. Heuer werden es zwei Aufführungen am Freitag und am Samstagabend vor dem dritten Advent sein. Unter den Schauspielern stehen wieder altbekannte Gesichter, mit Jochen Lang aber auch ein neuer und dennoch in Marktsteft altbekannter Akteur auf der Bühne im Soldaten- und Reservistenheim.

Komödie in einem Akt

"Geiselnahme für Anfänger" heißt die Komödie in einem Akt von Fabio Baumberger. Dabei geht es um zwei Freunde, die verhindern wollen, dass eine "Immobilienbaronin" wichtige Liegenschaften im Ort, darunter die Grundstücke der beiden, aber auch die Stammkneipe aufkauft. Eine geplante Geiselnahme läuft natürlich ganz anders, als die beiden es sich vorgestellt haben.

Mitte September haben Jürgen Krämer, Luna Tanriverdio, Achim Krämer, Matthias Haag, Stephanie Tanriverdio, Michael Eisenhuth und Regisseur Hans Kosper mit den ersten Leseproben begonnen. Mit dabei ist auch Jochen Lang. Der ist zwar beim Theater der Krieger neu, hat aber schon 35 Jahre Bühnenerfahrung bei der Schauspielertruppe des Marktstefter Turnvereins hinter sich. Eigentlich wollte er ganz mit dem Theater aufhören, doch das mit einem Akt und rund 90 Minuten Dauer kürzere Stück bei den Soldaten reizte ihn denn doch. Und so stand er ab Mitte Oktober zu den ersten Bühnenproben wieder auf den Brettern.

Die beiden Aufführungen der Theatergruppe der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Marktsteft finden am 9. und 10. Dezember jeweils ab 19 Uhr bei freiem Eintritt im Vereinsheim statt.