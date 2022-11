Standing Ovations in einer Kirche gibt es eher selten: In Volkach passierte dies am vergangenen Sonntag – und zwar vollkommen zurecht. Das Jugendblasorchester (JBO) Volkach unter Leitung von Armin Stawitzki mit Karl-Heinz Sauer an der Orgel sorgte in der Pfarrkirche Pfarrkirche St. Bartholomäus und St. Georg für einen musikalischen Höhepunkt.

Das Konzert mit dem Titel "Musica Gloriosa" spiegelte die hohe Qualität und die musikalische Bandbreite der Nachwuchs-MusikerInnen und des Solisten Karl-Heinz Sauer wider. Ob weltliche oder kirchliche Musik älteren oder neueren Datums – das Konzert zog die Zuhörer von Anfang in seinen Bann. Da spannte sich der Bogen von "Musica Gloriosa" (Alfred Bösendorfer) über "Halleluja" (Leonhard Cohen) bis Johann Sebastian Bachs "Praeludium et Fuga e-moll" oder Ignaz Franz "Großer Gott wir loben Dich". Belohnt wurden die Teilnehmenden mit begeistertem Applaus der Zuhörer.

Solist Karl-Heinz Sauer studierte Kirchenmusik am Würzburger Hermann-Zilcher-Konservatorium und an der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Seit 1991 ist Karl-Heinz Sauer hauptamtlicher Kirchenmusiker der Diözese Würzburg, darüber hinaus unterrichtet er im Rahmen der diözesanen C-Ausbildung und ist als Bläserreferent der Ansprechpartner für alle Bläsergruppen und Blaskapellen hinsichtlich kirchlicher Bläsermusik. Seit 2019 ist auch zuständig für die Kirchenmusik in Volkach. Eine vielfältige Konzert- und Bläsertätigkeit runden sein engagiertes, musikalisches Wirken ab.

Der mehrfach ausgezeichnete Diplom-Musiklehrer und -Orchestermusiker Armin Stawitzki – seit vielen Jahren eine bekannte Größe im Volkacher Musikleben – kümmert sich seit 2005 um die Ausbildung des Nachwuchs- und Jugendblasorchesters und hat diese auf eine hohe musikalische Ebene geführt. Der Lohn für die engagierte Arbeit aller Orchester-Musiker waren etliche Auszeichnungen in den vergangenen Jahren.

Von: Katja Eden (Pressestelle VG Volkach)