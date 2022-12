Schöne Neuigkeiten gab es für die Klinik Kitzinger Land von der Regierung von Oberfranken auch in diesem Jahr: Insgesamt 641.843 Euro für das Jahr 2021 haben der Landkreis Kitzingen und der Freistaat Bayern an Fördermitteln an die Klinik Kitzinger Land gezahlt, schreibt das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung, der folgende Informationen entnommen sind.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Klinik auch weiterhin moderne und hochwertige Leistungen zur stationären Geburtshilfe ganzjährig und rund um die Uhr anbieten kann. In der Klinik Kitzinger Land erblicken jährlich bis zu 500 neue Erdenbürger das Licht der Welt. 2021 waren es 475 Kinder (2020: 448, 2019: 494), was einem Anteil von 51,2 Prozent der im Landkreis gemeldeten Neugeborenen entspricht.

Kliniken mit geburtshilflichen Abteilungen, die jährlich mindestens 50 Prozent der im jeweiligen Landkreis gemeldeten Neugeborenen zur Welt bringen, erhalten diese Unterstützung aus dem Geburtshilfeförderprogramm. Dabei sind allerdings einige Kriterien zu beachten, die die Klinik und der Landkreis erfüllen müssen. So fließt das Geld aus München nur, wenn der Landkreis auch mindestens 15 Prozent der nachzuweisenden Kosten für die geburtshilfliche Abteilung übernimmt, in diesem Fall 96.276 Euro Eigenanteil. Vom Freistaat kommen 545.567 Euro in den Landkreis. Insgesamt sind nun mit der Förderung aus München und den Mitteln des Landkreises 641.843 Euro für die Geburtshilfe zusammengekommen.