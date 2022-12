GEA hat bei der ZDF-Gala 250.000 Euro an „Ein Herz für Kinder“ gespendet. Damit unterstreicht das Unternehmen sein soziales Engagement für Kinder und Familien in Not. Ausschlaggebend sind dabei die Projekte der internationalen Hilfsorganisation im Bereich Bildung und Forschung, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik Kitzinger Land.

„Wir freuen uns sehr, mit dieser Spende die Arbeit von ‚Ein Herz für Kinder‘ in Deutschland und der ganzen Welt zu unterstützen“, wird Nadine Sterley, Chief Sustainability Officer, zitiert. „Wir wissen, dass Bildung für Chancengerechtigkeit sorgt. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir diese bereits bei unserer jüngsten Generation fördern. Insbesondere dort, wo Kinder und Familien diese Unterstützung finanziell benötigen.“ Am Standort in Kitzingen befindet sich GEAs traditionsreiches Kompetenzzentrum für Brautechnologie. Dort werden hauptsächlich Technologie für Brauereikunden in aller Welt und auch Gefäße für die Getränke- und Pharmabranche gefertigt.