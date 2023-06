Durch eine im Jahr 2020 initiierte Spendenaktion konnte der Golfclub Schloss Mainsondheim für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt 62 Vogelnistkästen beschaffen und im Gelände des Golfclubs aufhängen. Die Überprüfung der Kästen bei der jährlichen Reinigung im Frühjahr dieses Jahres ergab nun eine beachtliche Belegquote von 79 Prozent.

Damit jedoch nicht genug. Der Golfclub arbeitet weiter kontinuierlich daran, Golfsport und Natur in Einklang zu bringen und für beide Seiten zum Positiven auszubauen. So hat der Club nun in einem weiteren Schritt in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) Unterfranken fünf vom LBV zur Verfügung gestellte Nistkästen für den Wiedehopf (Upupa epops), den Vogel des Jahres 2022, aufgestellt.

Früher war der Wiedehopf in Bayern weit verbreitet. Aktuell gibt es nur noch einzelne Brutpaare des Zugvogels, der auf der Roten Liste Bayern als vom Aussterben bedroht gekennzeichnet ist. In Unterfranken wurde er in den letzten Jahren nur sehr selten gesichtet. Der Wiedehopf bevorzugt offene Landschaften mit warmem Mikroklima und kurzer Vegetation wie etwa Weinberge, Streuobstwiesen, lockere Waldränder, aber auch Fluss- und Bachauen. Die Gründe für den starken Populationsrückgang sind vor allem der Verlust von Lebensräumen, Mangel an Nistplätzen und der Rückgang von Insekten.

Angeregt hatte die Aktion das Clubmitglied Gabriele Herzig, die auch die Verbindung zum LBV herstellte. Eine Platzbegehung mit Marc Sitkewitz vom LBV Unterfranken ergab, dass das Gelände des Clubs neben den Spielbahnen ausreichend geeignete Stellen zum Aufstellen der Wiedehopf-Nistkästen bietet und auch die Bahnen selbst dem Vogel mit dem langen Schnabel genügend Möglichkeiten zur Nahrungssuche geben. Mit dieser Aktion unternimmt der Golfclub zusammen mit dem LBV nun den Versuch, die Wiederansiedlung des Wiedehopfs in Unterfranken tatkräftig zu unterstützen.

Von: Kerstin Bachmann, (Sekretariat, Golfclub Mainsondheim)