"Lasst Euch in diesem Jahr von den liebevoll und kreativ gestalteten Wagen und Fußgruppen überraschen und kommt zum Schauen, Schunkeln und Feiern einladen", sagt Uwe Pfennig, Organisator der Sulzfelder Faschingsumzugs. Am Sonntag, 19. Februar, trifft sich das närrische Volk ab 12.30 Uhr zum Einschunkeln am Haupttor mit Hannes Müller.

Um 13 Uhr stellen sich die sechs Faschingswagen und sieben Fußgruppen auf, eine halbe Stunde später startet der Umzug. Begleitet wird der Gaudiwurm von der Musikgruppe "Fränkische Freunde". Am Erlacher Tor endet der Umzug. Dann werden sich die Frauen und Männer der Wasserwachts-Ortsgruppe um durstige und hungrige Seelen kümmern.

Der TSV Sulzfeld lädt danach zum Weiterfeiern ins Sportheim und die örtliche Gastronomie Sulzfelder hat sich ebenfalls auf Gäste eingerichtet.