Wir, die tschechischen Gastschüler am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH), waren am Freitag, 19. Mai, zum feierlichen Auftakt der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen eingeladen und wurden von Achim Höfle, dem Direktor des LSH begleitet. Eröffnet wurde diese Veranstaltung vom tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bis Anfang August sind zwölf Wochen lang 25 Veranstaltungen an 14 Orten in Nordostbayern und im nordwestlichen Böhmen geplant.

Begrüßt wurden wir von Ulrich Pötzsch, dem Oberbürgermeister der Stadt Selb. Er betonte, wie wichtig diese Veranstaltung sowohl für ganz Bayern als auch Tschechien sei, und wie viele Menschen daran gearbeitet hätten, dieses Riesenprojekt zu realisieren. Dann durften wir einem Interview mit dem bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber und der bayerischen Ministerin für Europaangelegenheiten und Internationales Melanie Huml zuhören.

Dann passierte das, weswegen wir so weit gefahren waren: Der Staatspräsident Tschechiens Petr Pavel, der im Karlsbader Grenzland aufwuchs und den Eisernen Vorhang stets vor Augen hatte, hielt seine Rede, in der er sowohl die Gemeinsamkeiten beider Länder als auch die Wichtigkeit von Schüleraustauschprogrammen betonte. Nach ihm sprach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu den Anwesenden. Beide Redner machten deutlich, dass ihnen das Grenzland am Herzen liegt, aber auch, dass ihnen die dunklen Seiten der Vergangenheit bewusst sind. Die Reden wurden von der Zuschauerschaft sehr gut aufgenommen und wir erlaubten uns zu sagen, dass sich die Reise gelohnt hat.

Dann zögerten wir nicht, die Gelegenheit zu nutzen, mit der Ehefrau des tschechischen Staatspräsidenten Eva Pavlová zu sprechen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Sie erzählte uns von ihren Kindern, die in Belgien zur Schule gegangen waren und sich aufgrund dessen in einer ähnlichen Situation wie wir hier in Deutschland befunden hatten. Insgesamt genossen wir diese Veranstaltung sehr und es ist einer der vielen Höhepunkte unseres Gastschuljahres am LSH.

Von: Ondřej Augusta, Šimon Hampl, Jáchym Hrdý, Marek Palán (Gastschüler am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)