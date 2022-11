Die gemeinnützige Austauschorganisation "Youth For Understanding" (YFU) sucht in Kitzingen und Umgebung Gastfamilienfür rund 30 Austauschschüler aus der ganzen Welt, die im Januar und Februar 2023 für ein halbes oder ganzes Schuljahr nach Deutschland reisen werden. Während ihres Aufenthaltes besuchen die 15- bis 18-jährigen Jugendlichen eine Schule in der Nähe ihrer Gastfamilie und möchten Land, Leute und die deutsche Sprache kennenlernen. Darauf macht der Verein in einer Pressemitteilung aufmerksam.

YFU bereitet sowohl die Austauschschüler als auch die Gastfamilien intensiv auf die gemeinsame Zeit vor und steht ihnen währenddessen bei allen Fragen mit persönlicher Betreuung vor Ort zur Seite. Die Jugendlichen reisen entweder mit ersten Deutschkenntnissen an oder erwerben diese auf einem von YFU organisierten Online-Sprachkurs in den ersten Wochen des Austauschjahres.

Interessierte können sich bei YFU melden: Tel.: (040) 2270020, E-Mail: gastfamilien@yfu.de; weitere Infos auch im Internet unter: www.yfu.de