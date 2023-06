Zu einem Brand in einer Doppelgarage eines Einfamilienhauses in Laub ist es am Donnerstag um 17.48 Uhr gekommen. Wie die Kitzinger Polizei berichtet, wurde der Besitzer durch einen lauten Knall aufmerksam und stellte dann in der Garage einen offenen Brand fest. Dadurch wurden ein Segway, ein Pedelec sowie zwei Autos stark in Mitleidenschaft gezogen. Zudem verrußte die Garagenwand des danebenliegenden Anwesens. Die Feuerwehren aus Laub und den umliegenden Gemeinden waren mit 70 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Brandursache sowie die genaue Schadenshöhe sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.