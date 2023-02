"Wir waren bislang gut aufgestellt", meinte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Thema schnelles Internet. Zur bayerischen Gigabit-Richtlinie, womit Projekte gefördert werden, die noch 100 Mbit haben, informierte Joachim Först vom gleichnamigen Fachbüro in Würzburg. Er erläuterte, dass von drei Anbietern mit dem Unternehmen Glasfaser plus nur einer übrig geblieben sei.

Dieses Unternehmen nehme den Eigenausbau vor, bislang bestünden schon 14 Glasfaseranschlüsse, dazu kämmen jetzt noch 287 im geplanten Eigenausbau. Förderfähig seien 401 Adressen für den Hauptort Willanzheim, dazu kämen noch ein geförderter Ausbau mit 90 Prozent Bezuschussung über das Bundesprogramm und zehn Prozent Eigenanteil der Gemeinde.

Först führte aus, dass alle Straßen an den Straßenrändern aufgemacht werden müssen – mit einer Investitionssumme von 1,6 Millionen Euro. Das werde mehrere Jahre dauern. "Das ist dann eine neue Technologie, die für die nächsten Jahre ausreicht", versprach Först. Die nächsten Schritte wären eine Vorstellung von Glasfaser plus im Gemeinderat und eine weitere Markterkundung für Hüttenheim und Markt Herrnsheim.

"Sommerried II": Alles in einem Aufwasch

Zur Detailplanung des Kanalbaus für das Baugebiet "Sommerried II" in Hüttenheim referierte Tobias Schneider vom Ingenieurbüro Arz. Denn dort wurde in der vorhandenen Straße ein nicht ausreichend dimensionierter Kanal vorgefunden. Zudem werden Leerrohre für das Glasfasernetz mitverlegt.

Jetzt überlegten die Gemeinderäte, den Kanal zu verbessern oder erst abzuwarten, bis das Baugebiet erschlossen wird. Im Gremium herrschte der Tenor vor, alles wie geplant in einem Aufwasch durchzuziehen und in die Ausschreibung, die beschränkt möglich ist, zu gehen.

Der Gemeinderat votierte für die Teilnahme am kommunalen Klimaschutznetzwerk Main-Rhön. Das Ziel des Netzwerks ist, Vorträge für beteiligte Kommunen und spezifische Informationen zu bekommen. "Da sind sehr interessante Sachen dabei und bringt den Blick über den eigenen Tellerrand", meinte die Bürgermeisterin. Die Teilnahme ist auf drei Jahre ausgelegt und kostet die Gemeinde 1400 Euro pro Jahr.

Termine und Wettbewerb

Ingrid Reifenscheid-Eckert gab die Termine der Bürgerversammlungen bekannt: 13. März in der Willanzheimer Sporthalle, 15. März in der Markt Herrnsheimer Marktschänke und 16. März im Hüttenheimer Sportheim. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Der 26. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" läuft in den Jahren 2023 bis 2026. "Wenn Ortsgemeinschaften sich für die Teilnahme aussprechen, werden wir das im Gemeinderat gerne unterstützen", versicherte die Bürgermeisterin.