Seit Oktober 2020 ist der Volkacher Stadtteil Gaibach ein "Ort der Demokratie in Bayern". Passend zur gleichlautenden Ausstellung im Museum Barockscheune Volkach bietet die Leiterin der Barockscheune, Margit Hofmann, in Kooperation mit der Volkshochschule Volkach am Freitag, 21. April, 16 Uhr, eine spannende Exkursion an, wie es in der Ankündigung heißt. Dabei wird die historisch-politische und kulturhistorische Bedeutung dieses geschichtsträchtigen, bisher jedoch meist unterschätzten Ortes beleuchtet.

Besucht wird die Pfarrkirche Heiligste Dreifaltigkeit von Balthasar Neumann, der Konstitutionssaal im Schloss der Schönborns, ein Teil des Schlossparks und die Konstitutionssäule, die als einziges Denkmal in Bayern an die Bayerische Verfassung von 1818 erinnert. Besonders interessant ist dabei das "Gaibacher Fest" von 1832, ohne dass der Stadtteil Gaibach heute nicht "Ort der Demokratie Bayerns" wäre.

Anmeldung unter info@vhs-vo-geo.de, die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt. Treffpunkt ist vor der Kirche in Gaibach, die Gebühr beträgt 9,30 Euro.